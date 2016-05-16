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شاهد: أكبر طائرة في العالم تهبط لأول مرة بأستراليا

16/5/2016

هبطت أكبر طائرة في العالم في أستراليا للمرة الأولى، أمس الأحد، جاذبة آلاف الأشخاص لمشاهدتها في مطار بيرث، قادمة من العاصمة الأوكرانية كييف.

ونقلت الطائرة "أنتونوف إيه.إن-225" التي يُطلق عليها وصف "ملكة السماء" أو "عملاق الغيوم" مولداً للطاقة بوزن 116 طناً من جمهورية التشيك إلى موقع تعدين بولاية غرب أستراليا، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وقالت وسائل الإعلام المحلية أن نحو 15 ألف شخص اصطفوا على طول سياج المطار لإلقاء نظرة على الطائرة التي تزور أستراليا لأول مرة، رغم تأخر موعد هبوطها نحو ساعتين.

واستغرقت الرحلة القادمة من كييف إلى مدينة بيرث الأسترالية نحو 5 أيام، وستظل الطائرة في مطار بيرث لنحو 48 ساعة قبل أن تغادر مجدداً، واستغرقت نحو 12 ساعة لإفراغ شحنتها، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وقالت لفيونا لاندر، المتحدثة باسم مطار بيرث، إن الطائرة قامت بعدة توقفات لأنه من الواضح أن حجم الطائرة ووزن حمولتها يعني أنها لا يمكنها السفر لهذه المسافة، لذلك قامت بالتوقف 4 مرات على طول الطريق.

ويصل وزن الطائرة الأوكرانية إلى نحو 800 طن، وتستطيع حمل أوزان تصل إلى 117 طناً، وتم تصميمها عام 1980 أثناء الحرب الباردة عندما كانت أوكرانيا جزءاً من الاتحاد السوفيتي بغرض حمل مكوك فضاء "بوران".

 

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