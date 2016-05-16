سلفيون ينظمون وقفة احتجاجية بالرباط

نظم مئات السلفيين في العاصمة المغربية الرباط اليوم (الاثنين) وقفة احتجاجية أمام البرلمان، للمطالبة بـ"إطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين" وذلك بمناسبة الذكرى 13 لتفجيرات الدار البيضاء.

كانت تفجيرات قد هزت مدينة الدار البيضاء (كبرى مدن المغرب)، في 16 من مايو/ أيار 2003، وأودت بحياة نحو 45 شخصًا بينهم 12 من منفذي التفجيرات و8 أوربيين.

وإثر تلك التفجيرات اعتقلت السلطات المغربية، مئات الأشخاص بتهمة الانتماء لتيار "السلفية الجهادية" وتمت محاكمتهم بموجب "قانون الإرهاب" حيث صدرت ضدهم أحكام وصفها أهالي المعتقلين بالمشددة.

وردد السلفيون خلال الوقفة التي دعت إليها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالمغرب (حقوقية مستقلة تضم أهالي المعتقلين الإسلاميين ومعتقلين سابقين وحقوقيين) شعارات تطالب بالكشف عن حقيقة التفجيرات، وإطلاق سراح المعتقلين ورد الاعتبار لهم.

كما حملوا لافتات كُتب عليها "يجب فتح تحقيق في تفجيرات الدار البيضاء عام 2003″ و"نطالب بإطلاق المعتقلين الإسلاميين".

ويوجد في المغرب، نحو 888 سجينًا على خلفية قضايا "الإرهاب" حتى أغسطس/ آب 2015، حسب إدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب.

وأصدرت السلطات في المملكة في 28 من مايو/ أيار 2003، قانونًا لمكافحة "الإرهاب" أتاح اعتقال ومحاكمة المئات من المتهمين بالانتماء لجماعات "تدين بالفكر السلفي الجهادي".

يشار إلى أن السلطات المغربية عقدت في 25 من مارس/ آذار 2011، اتفاقية مع ممثلين عن المعتقلين، تقضي بالإفراج عنهم على دفعات، واستفاد نحو 37 من المعتقلين "الإسلاميين" من عفو في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، الصادر عن العاهل المغربي، محمد السادس.

وبموجب الاتفاقية، تم الإفراج عن أعداد من المعتقلين، بينهم رموز للتيار السلفي، غير أن العدد الأكبر مازال قابعًا في السجون.