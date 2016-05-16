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سجن 5 صيادين فيتناميين لتهريبهم سحالي وخنازير

16/5/2016

أعلنت الحكومة الماليزية أن محكمة قضت اليوم الاثنين بحبس خمسة صيادين فيتناميين لمدة ستة أشهر، بتهمة حيازة سحالي وخنازير برية.

وقالت إدارة الحياة البرية في ولاية تيرينغانو إنه قد تم إلقاء القبض على المدانين في الثامن من مايو / أيار الجاري، في متنزه "تشيندرينغ  ريكرياشونال بارك" الترفيهي، الواقع على بعد حوالي 290 كيلومترا شمال  شرقي كوالالمبور، بعد أن قام ضباط حماية الحياة البرية بمصادرة الأنواع  المحمية من قاربهم. 

واعترف المتهمون بحيازة الأنواع المحظورة، قبل أن يصدر القاضي روضيا  محمد الحكم بحقهم.

كما أمر القاضي بأن يدفع المدانون غرامة قيمتها 6000 رينجيت (1500  دولار) لقائد القارب.

ويشار إلى أن ماليزيا، التي تغطي الغابات نحو 50 في المئة من مساحتها، تسعى جاهدة من أجل حماية غاباتها وحياتها البرية، وسط الصيد الجائر  والتجارة غير المشروعة، وذلك رغم العقوبات الصارمة.

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