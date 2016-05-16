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"رامي الحمد الله": نسعى لمحادثات سلام جديدة مع إسرائيل

16/5/2016

رامي الحمد لله – غيتي

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني "رامي الحمد الله" عن دعمه للمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي لمحاولة إحياء محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ودعت فرنسا لتجمع دولي وزاري في 30 من مايو بباريس لوضع إطار عمل لمفاوضات السلام بالشرق الأوسط بعد انهيار جهود الولايات المتحدة للتوسط في اتفاق يقوم على حل الدولتين.
وقال "الحمد لله" نأمل أن يستطيع مؤتمر باريس وضع إطار عمل جديد للتسوية السلمية بيننا وبين إسرائيل.
وأضاف: "نحن نتحدث مع الإسرائيليين منذ 22 عاما ولم يتحقق شيء لذا ندعم فكرة مؤتمر دولي للسلام".
ومن المقرر أن يضم المؤتمر ممثلين عن رباعية الشرق الأوسط "الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة "، والجامعة العربية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ونحو 20 دولة من دون مشاركة إسرائيلية ولا فلسطينية.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل تعارض المبادرة، معبرا عن قلقه من أن يحاول المؤتمر إملاء شروط للتوصل إلى اتفاق سلام.
       
من ناحية أخري،  قال "الحمد الله" إن التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي مستمر كما كان. وأضاف خلال مؤتمر صحفي في "رام الله": هناك قرار من منظمة التحرير لوقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل" لكننا بانتظار وضع الآليات لذلك. مشيرا إلى عدم وجود سقف زمني لوضع هذه الآليات.
وأوضح إن الفترة الماضية شهدت ستة لقاءات بين رؤساء الأجهزة الأمنية "الفلسطينية" و "الإسرائيلية" لوقف اقتحامات مناطق (أ) لكن الإسرائيليين رفضوا.

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