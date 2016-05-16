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خمور مغشوشة تودي بحياة 10 أشخاص بإندونيسيا

16/5/2016
 

الخمور تعددت أشكالها وطرق قتلها (الأوروبية)

لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم جراء تناول مشروبات كحولية ملوثة في إقليم يوجياكارتا بإندونيسيا، بحسب تصريحات الشرطة، اليوم الاثنين.

وقال قائد الشرطة المحلية، هادي برابو، إن الضحايا تعرضوا للتسمم الأسبوع الماضي بعد أن تناولوا مشروب العرق، مشروب كحولي مقطر، يعتقد أنه كان مخلوطاً بمواد سامة أخرى في منطقتين بالإقليم.

وقال "برابو" إن الشرطة القت القبض على شخصين كانا يبيعا المشروبات الكحولية الملوثة.

ويموت العشرات من الإندونيسيين سنوياً جراء تناول مشروبات كحولية تصنع في  المنازل وغالبا ما تكون ملوثة بمواد سامة لزيادة قوتها.

 

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