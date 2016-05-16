جهاز الاستخبارات البريطاني ينضم إلى تويتر

تغريدة جهاز التنصت البريطاني الأولى على تويتر: مرحبا بك أيها العالم

انضم جهاز التنصت البريطاني السري إلى موقع تويتر رسميا الاثنين، ليخرج إلى دائرة الضوء برسالة بسيطة جاء فيها "مرحبا أيها العالم".

وأصبح جهاز التنصت المعروف باسم "مقر الاتصالات الحكومي" أول جهاز استخبارات بريطاني ينضم إلى هذا الموقع للتواصل الاجتماعي بعد أن كان يفضل تجنب الأضواء.

ويبدو أن المسؤولين عن هذا الجهاز فضلوا إضفاء قدر أكبر من الشفافية على عملهم عقب التسريبات التي كشف عنها الجاسوس الأمريكي إدوارد سنودن والتي جاء فيها أن هذا الجهاز البريطاني يقوم بعملية واسعة لجمع المعلومات.

وصرح متحدث من الجهاز لم يكشف عن هويته "إنها خطوة كبيرة للمنظمة في الوقت الذي نصبح فيه أكثر انفتاحا على العمل الذي نقوم به لكي تبقى بريطانيا آمنة".

وأضاف "نريد أن يكون الجهاز أكثر انفتاحا وأن يساعد عامة الناس على فهم عملنا ونريد كذلك التواصل مع المجتمع التقني وأن نضيف صوتنا إلى المحادثات التي تجري على مواقع التواصل الاجتماعي حول التكنولوجيا" إضافة إلى الرياضيات وأمن المعلوماتية.

وسيستخدم الجهاز حسابه على تويتر لتسليط الضوء على الفعاليات والمطبوعات والمدونات والمقالات.

ويقع الجهاز في مبنى عملاق على شكل حلقة يطلق عليه اسم "الدونت" في بلدة شلتنام جنوب غربي انجلترا.

وسارعت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) إلى الترحيب بدخول الجهاز البريطاني إلى عالم تويتر.