توقيف 8 في إيران لنشرهم صور عارضات أزياء غير محجبات

عرض أزياء في إيران- غيتي

أوقفت السلطات الإيرانية 8 أشخاص على صلة بعالم الأزياء بتهمة ترويج "ثقافة معادية للإسلام" بعد نشرهم صور نساء غير محجبات على تطبيق إنستغرام.

وقال جواد بابائي القاضي في محكمة جرائم الإنترنت للتلفزيون الرسمي إن المعتقلين الثمانية كانوا ينشرون محتوى غير أخلاقي وثقافة معادية للإسلام بما في ذلك صور لعارضات أزياء غير محجبات، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات وتحذير 21 شخصا أخرين.

ويتمتع تطبيق إنستغرام بشعبية كبيرة في إيران بسبب حظر فيسبوك وتويتر.

وقال بابائي إن 20 في المئة من شبكة إنستغرام في إيران تهيمن عليه أوساط الموضة، مشيرا إلى أن 60 في المئة من مستخدمي إنستغرام الإيرانيين يتابعون هذه الصفحات.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجائي أعلن في شهر مارس/ آذار الماضي توقيف ثماني عارضات تم الافراج عن بعضهن بكفالة، فيما البعض الاخر متهم بنشر الدعارة وبالفساد، ولم يتضح ان كانت هناك صلة بين هؤلاء العارضات والتوقيفات التي تحدث عنها بابائي.