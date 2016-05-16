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تناول البصل والرمان يقي من الأمراض المميتة

16/5/2016

الرمان غني بمادة البوليفينول- غيتي

قالت دراسة بريطانية حديثة إن مجموعة من الأطعمة والمواد الغذائية مثل البصل والكركم والعنب الأحمر والشاي الأخضر والتوت والرمان تحد من الإصابة بالالتهاب المزمن، الذي قد يؤدي للإصابة بالعديد من الأمراض القاتلة خاصة لدى كبار السن.

وقال الباحثون بمعهد ليفربول الجامعي للشيخوخة والأمراض المزمنة في بريطانيا إن الالتهاب المزمن يساعد على الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة مثل السرطان والزهايمر وأمراض القلب والسكري.

وبحسب فريق البحث فإن الالتهابات تحدث في الجسم بشكل طبيعي ولكن عندما يطول أمدها في الجسم يطلق عليها الالتهابات المزمنة أو غير المنضبطة والتي تلعب دورا في الإصابة بالعديد من الأمراض المميتة.

وأوضح الباحثون أن الوجبات الغذائية الغنية بالفواكه والخضروات التي تحتوي على مادة "البوليفينول" توفر حماية ضد الالتهابات المرتبطة بتقدم السن والعمر والأمراض المزمنة وبالتالي في الوقاية من أمراض مثل السرطان والقلب والأوعية الدموية.

وأشار الباحثون إلى أن الأطعمة والمأكولات والمشوبات الغنية بـ"البوليفينول" يأتي على رأسها البصل والكركم والعنب الأحمر والشاي الأخضر والتوت والرمان.

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