تعرف على عدد ساعات نومك من جنسيتك

كشفت دراسة حديثة عن أنماط النوم أن الأستراليين يذهبون للنوم مبكرا عن أية جنسية أخرى.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في عددها الصادر اليوم الاثنين أن البحث الذي أجرته جامعة ميتشغان الأمريكية استخدم بيانات من تطبيق إلكتروني ويهدف إلى الحد من اضطرابات النوم لتحليل أنماط النوم لـ5400 شخص في 100 دولة.

وخلص البحث إلى وجود علاقة بين النوم مبكرا والنوم الجيد ليلا، وهي معلومات غير سارة بالنسبة للإسبان الذين يذهبون متأخرين للنوم عن أية جنسية أخرى، وينامون أقل من 8 ساعات.

وسجل الهولنديون أطول فترة نوم، حيث ينامون نحو 8 ساعات و 12 دقيقة، في حين ينام مواطنو سنغافورة واليابان 7 ساعات و 24 دقيقة فقط.

وأظهرت الدراسة أن الإماراتيين ينامون في المتوسط في الثانية عشرة إلا ربعا مساء ويستيقطون في الثامنة إلا ربعا صباحا ما يجعلهم الأكثر تأخرا في توقيت الاستيقاظ، وفي المقابل فإن الأمريكيين يستيقظون مبكرا عن غيرهم، حيث يستيقظون في المتوسط في السابعة إلا الربع صباحا.

وقال دانيال فورجير، الذي شارك في البحث الذي نشر في صحيفة ساينس ادفانسيز لصحيفة سيدني مورنينغ هيرالد إن الضغوط الثقافية مرتبطة بأوقات الاستيقاظ، مضيفا يبدو أن المجتمع يحكم وقت الذهاب للنوم والساعة الداخلية للإنسان تحكم وقت استيقاظه، كما أن الذهاب للنوم في وقت متأخر مرتبط بعدم الحصول على كفاية من النوم.

ويشار إلى أن الجسم لديه ساعة طبيعية، تعمل على مدار 24 ساعة وتتفاعل مع الإشارات اليومية من البيئة والضوء والظلام.

وخلصت الدراسة أيضا إلى أن النساء ينمن نحو 30 دقيقة أكثر من الرجال في كل الفئات العمرية.