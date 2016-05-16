البث الحي
منوعات

تعرف على عدد ساعات نومك من جنسيتك

16/5/2016

كشفت دراسة حديثة عن أنماط النوم أن الأستراليين يذهبون للنوم مبكرا عن أية جنسية أخرى.    

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في عددها الصادر اليوم الاثنين أن البحث الذي أجرته جامعة ميتشغان الأمريكية استخدم بيانات من تطبيق إلكتروني ويهدف إلى الحد من اضطرابات النوم لتحليل أنماط النوم لـ5400  شخص في 100 دولة.

وخلص البحث إلى وجود علاقة بين النوم مبكرا والنوم الجيد ليلا، وهي معلومات غير سارة بالنسبة للإسبان الذين يذهبون متأخرين للنوم عن أية جنسية أخرى، وينامون أقل من 8 ساعات.      

وسجل الهولنديون أطول فترة نوم، حيث ينامون نحو 8 ساعات و 12 دقيقة، في حين ينام مواطنو سنغافورة واليابان 7 ساعات و 24 دقيقة فقط.

وأظهرت الدراسة أن الإماراتيين ينامون في المتوسط في الثانية عشرة إلا ربعا مساء ويستيقطون في الثامنة إلا ربعا صباحا ما يجعلهم الأكثر تأخرا في توقيت الاستيقاظ، وفي المقابل فإن الأمريكيين يستيقظون مبكرا عن غيرهم،  حيث يستيقظون في المتوسط في السابعة إلا الربع صباحا.

وقال دانيال فورجير، الذي شارك في البحث الذي نشر في صحيفة ساينس ادفانسيز لصحيفة سيدني مورنينغ هيرالد إن الضغوط الثقافية مرتبطة بأوقات الاستيقاظ، مضيفا يبدو أن المجتمع يحكم وقت الذهاب للنوم والساعة الداخلية للإنسان تحكم وقت استيقاظه، كما أن الذهاب للنوم في وقت متأخر مرتبط بعدم الحصول على كفاية من النوم.

ويشار إلى أن الجسم لديه ساعة طبيعية، تعمل على مدار 24 ساعة وتتفاعل مع الإشارات اليومية من البيئة والضوء والظلام.

وخلصت الدراسة أيضا إلى أن النساء ينمن نحو 30 دقيقة أكثر من الرجال في كل الفئات العمرية.    

المزيد من منوعات

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)