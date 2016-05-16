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براءة "كونتي" مدرب تشلسي من التلاعب في الدوري

16/5/2016

أنطونيو كونتي – أرشيف

قضت محكمة إيطالية ببراءة "أنطونيو كونتي" مدرب تشلسي الإنجليزي المقبل من تهم التورط في فضيحة التلاعب بمباريات في الدوري الايطالي لكرة القدم في 2011 حينما كان مدربا لسيينا.
وقال القاضي "بيير باولو بيلوتسي" إنه قرر تبرئه "كونتي" الذي سيقود منتخب ايطاليا في نهائيات بطولة أوربا 2016 لعدم وجود ما يثبت ارتكابه أي مخالفة في هذه القضية.
وقال المحامي "فرانشيسكو أراتا" من فريق الدفاع عن "كونتي" للصحفيين بعد صدور الحكم، "هذه براءة باتة ونهائية.. المهم بالنسبة له هو أن هذه القضية قد أغلقت للأبد".
 كان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فرض عقوبة الإيقاف على "كونتي" بسبب هذه القضية بدعوى عدم إبلاغه عن مخالفات رغم علمه بها.
 جدير بالذكر إن كونتي شارك في أكثر من 400 مباراة مع يوفنتوس قبل تحوله إلى العمل في مجال التدريب حيث قاد النادي المنتمي إلى مدينة تورينو للفوز بلقب الدوري الايطالي ثلاث مرات متتالية ما بين 2012 و2014 قبل توليه تدريب منتخب ايطاليا.

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