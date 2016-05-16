النكبة تدخل غينيس بـ"مفتاح العودة" الأكبر بالعالم

إعلان حفل تدشين مفتاح العودة بكتارا في الدوحة

من على مسرح "كتارا" الثقافي بالعاصمة القطرية الدوحة، أزيح الستار عن "مفتاح العودة"، أمس الأحد، والذي سيعلن رسمياً دخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مفتاح في العالم.

ويتزامن الكشف عن المفتاح مع الذكرى الـ68 لنكبة فلسطين وعمليات القتل الممنهج والتهجير القسري الجماعي عام 1948 من قبل عصابات الصهاينة لأكثر من 750 ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم.

وتكمن رمزية المفتاح في احتفاظ اللاجئين الفلسطينيين بمفاتيح بيوتهم القديمة والمقتنيات التي حملوها معهم منذ التشريد، رغم مرور 68 عاماً، ولم تعد تقتصر رمزية هذا المفتاح على اللاجئين فقط، بل غدت في ثقافة جمعية في الوعي الفلسطيني وبين غير اللاجئين في الضفة وغزة وفي الشتات.

مفتاح العودة سيدخل غينيس كأكبر مفتاح بالعالم

ويبلغ طول المفتاح الذي صُمم تحت إشراف قطري، 7 أمتار80 سنتيمترا، فيما يبلغ وزنه طنين وسبعة أعشار الطن ، وعرضه مترين و80 سنتيمترا، ويعتبر الأكبر في العالم، بعد أن استوفى جميع الشروط الخاصة لإنجاز هذا الرقم القياسي.

وشهدت الدوحة، مساء أمس الأحد، حفل تدشين "مفتاح العودة" الأكبر في العالم، بمناسبة الذكرى الـ 68 للنكبة، بحضور سفراء دول عربية وأجنبية، وممثلين عن الجاليات العربية في قطر، وبمشاركة الفنان الفلسطيني محمد عساف وفرقة "الدلعونا" للتراث الفلسطيني.

وأعلن الممثل عن موسوعة "غينيس" المشارك في الحفل، سامر مخلوف، دخول "مفتاح العودة" رسمياً الموسوعة العالمية كأكبر مفتاح في العالم، متجاوزاً المفتاح الأكبر السابع في قبرص والذي ظل 10 سنوات على رأس أكبر مفاتيح العالم.

يشار إلى أن ناشطين فلسطينيين من نابلس شمال القدس المحتلة، بادروا بنصب مجسمات لمفتاح العودة على مداخل مخيمات المدينة، ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ68 للنكبة والذي يوافق الخامس عشر من مايو/آيار.