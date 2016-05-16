المعارضة السورية تستعيد قرى بريف حلب من "تنظيم الدولة"

أحد أفراد المعارضة المسلحة بريف حلب/أرشيفية

استعادت قوات المعارضة السورية، عدداً من القرى التابعة لمدينة اعزاز بريف محافظة حلب الشمالي، من يد تنظيم الدولة.

وأفادت المصادر، أنّ اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات المعارضة و"تنظيم الدولة"، في محيط قرية بيل الواقعة تحت سيطرة الأخير، فيما قامت مقاتلات التحالف الدولي بقصف مقرات تابعة للتنظيم قرب اعزاز.

وفي سياق متصل، قصفت المدفعية التركية، مواقع لتنظيم الدولة، في الداخل السوري، في إطار التدابير الأمنية المتخذة ضد التنظيم.

وأفادت مصادر عسكرية أن المدفعية التركية المنتشرة على الحدود مع سوريا، استهدفت بقذائفها مواقع للتنظيم في كل من مناطق "حرجلة"، و"حور كلس"، و"دلحة"، في محيط مدينة اعزاز، بريف محافظة حلب، شمالي سوريا.

من جانبها نفذت قوات التحالف الدولي، غارات جوية على مواقع "التنظيم"، في منطقة "حور كلس" التابعة لـ "اعزاز"".

جدير بالذكر إن المواقع التي استهدفتها المدفعية التركية، تشهد اشتباكات عنيفة بين قوات المعارضة السورية، ومسلحي التنظيم.