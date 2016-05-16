الفقر يرتفع في غزة إلى 80% جراء الحصار الإسرائيلي

قطاع غزة – أرشيف

قال "بولنت يلدريم" رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إن "الدخل القومي في قطاع غزة انخفض إلى النصف، مع ارتفاع معدلات البطالة إلى 50%، والفقر إلى 80% جراء الحصار الإسرائيلي، مضيفًا أن "أهالي غزة يعيشون في سجن مفتوح جراء الحصار".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده "يلدريم" في المقر الرئيسي للهيئة بإسطنبول، قدم فيه تقريرًا حول استمرار إسرائيل بفرض حصارها على قطاع غزة.

وشدد رئيس الهيئة الإغاثية، أن "دخول الحصار المفروض على القطاع عامه العاشر، وضع الفلسطينيين في ظروف معيشية صعبة"، محذرًا من أن الحصار لا يدمر البنية الاقتصادية والسياسية فحسب، وإنما يهدم النسيج الاجتماعي، ويشتت الأسر، ويزيد من معدلات العنف".

وأضاف، أن أكثر من 100 ألف شخص لا يوجد لديهم منازل، ويقيمون لدى أقاربهم، وثلث القطاع يتشكل من النازحين، فيما يشكل الأطفال 18% من إجمالي سكان القطاع البالغ عددهم نحو مليون و800 ألف شخص.

وأفاد يلدريم أن "الأوضاع الاقتصادية في القطاع ازدادت سوءًا أكثر في ظل الحصار، بالمقارنة مع الاحتلال الفعلي لإسرائيل له حتى 2005، موضحًا أن الأمن الغذائي للشعب "بدأ ينضب".

وأضاف أن "44% من السكان يفتقرون للأمن الغذائي، فيما يعتمد 80% على المساعدات الإنسانية التي ترسل إليهم من خارج القطاع".

جدير بالذكر إن إسرائيل بدأت في حصار قطاع غزة، بحرًا وبرًا وجوًا، عقب فوز حركة حماس، بالانتخابات في القطاع عام 2007.