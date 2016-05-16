الشرطة البريطانية: الطرد المريب باستاد مانشستر "جهاز تدريب"

الشرطة البريطانية تكشف حقيقة الطرد الذي ألغى مباراة مانشستر (رويترز)

أعلنت الشرطة البريطانية أن الطرد المريب الذي أدى لإخلاء استاد أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد، أمس الأحد، قبل أن يتم تفجيره تحت السيطرة كان جهازاً خاصاً بالتدريب.

وأجبر اكتشاف الجهاز السلطات على إلغاء مباراة يونايتد مع ضيفه بورنموث في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقد وصفت الشرطة الجهاز في وقت سابق بأنه "قريب الشبه جداً من عبوة ناسفة" لكنه لم يكن قابلاً للانفجار.

وقال جون أوهيري قائد شرطة مانشستر في بيان "بعد التفجير الذي تم تحت السيطرة اليوم تبين لنا أن هذا كان جهاز تفجير تركته صدفة شركة خاصة بعد تدريب شاركت فيه كلاب مدربة على اكتشاف المتفجرات.

وتابع: "رغم أن هذا الشيء لم يتضح أنه جهاز قابل للانفجار فإنه بدا لدى اكتشافه حقيقياً لدرجة كبيرة.. وكان القرار بإخلاء الاستاد هو الشيء الصحيح لحين تأكدنا من عدم وجود خطر على حياة الناس".