البث الحي
منوعات

الشرطة البريطانية: الطرد المريب باستاد مانشستر "جهاز تدريب"

16/5/2016
 
الشرطة البريطانية تكشف حقيقة الطرد الذي ألغى مباراة مانشستر (رويترز)

أعلنت الشرطة البريطانية أن الطرد المريب الذي أدى لإخلاء استاد أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد، أمس الأحد، قبل أن يتم تفجيره تحت السيطرة كان جهازاً خاصاً بالتدريب.

وأجبر اكتشاف الجهاز السلطات على إلغاء مباراة يونايتد مع ضيفه بورنموث في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقد وصفت الشرطة الجهاز في وقت سابق بأنه "قريب الشبه جداً من عبوة ناسفة" لكنه لم يكن قابلاً للانفجار.

وقال جون أوهيري قائد شرطة مانشستر في بيان "بعد التفجير الذي تم تحت السيطرة اليوم تبين لنا أن هذا كان جهاز تفجير تركته صدفة شركة خاصة بعد تدريب شاركت فيه كلاب مدربة على اكتشاف المتفجرات.

وتابع: "رغم أن هذا الشيء لم يتضح أنه جهاز قابل للانفجار فإنه بدا لدى اكتشافه حقيقياً لدرجة كبيرة.. وكان القرار بإخلاء الاستاد هو الشيء الصحيح لحين تأكدنا من عدم وجود خطر على حياة الناس".

 

المزيد من منوعات

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

هل يمكن أن يصدر ترمب عفوا عن أسرته أو عن نفسه؟

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)