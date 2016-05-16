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إصابة 4 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة في إسطنبول

16/5/2016

انفجار سابق في إسطنبول (أرشيف)

أصيب 4 أشخاص، صباح اليوم الاثنين، جراء انفجار وقع في منطقة "مالتبه"، بالقسم الآسيوي من مدينة إسطنبول التركية.

ونجم التفجير عن عبوة ناسفة يدوية الصنع، وضعت أسفل أحد الجسور، على الطريق السريع المتجه إلى أنقرة، وتسبب كذلك في إلحاق أضرار بعدد من السيارات المارة.

ويدقق رجال الأمن في التسجيلات التي التقطتها الكاميرات في المنطقة، للتعرف على هوية واضعي القنبلة.

وتوجه مدير أمن إسطنبول، مصطفى تشاليشكان، إلى موقع الانفجار، للاطلاع على ملابساته. ولم تعلن أي جهة تبنيها للتفجير. كما لم يُعرف مدى خطورة الإصابات.

وكان أحد الأطفال قد قتل وأصيب 3 آخرون أمس الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة، زرعها عناصر حزب العمال الكردستاني في بلدة "سيلوبي" بولاية "شرناق" جنوب شرقي تركيا.

وأفادت مصادر طبية تركية، بأن 4 أطفال تتراوح أعمارهم، بين 8 و13 عامًا، أصيبوا أثناء لعبهم بأحد أحياء سيلوبي.

وأشارت المصادر ذاتها، أن الطفل أنس أردم (9 أعوام) توفي في المستشفى، متأثرا بجراحه التي أصيب بها، في حين يواصل الأطفال الباقين تلقي العلاج في المستشفى. وفتحت الشرطة التركية، تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

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