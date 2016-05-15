بنيامين نتنياهو يعارض مؤتمر فرنسي للسلام – الأوروبية

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الفرنسي مارك أيرو أن إسرائيل مازالت تعارض مبادرة فرنسية لعقد مؤتمر دولي في محاولة لإحياء محادثات السلام مع الفلسطينيين.

ورحب الفلسطينيون بالمبادرة لكن إسرائيل قلقة من أن يحاول المؤتمر الذي تسعى فرنسا لتنظيمه في إملاء شروط للتوصل إلى اتفاق سلام.

وقال نتنياهو في تصريحات علنية لحكومته بعد لقائه وزير الخارجية الفرنسي "أبلغته أن السبيل الوحيد لإحراز تقدم من أجل سلام حقيقي هو المحادثات المباشرة بيننا وبينهم بدون شروط مسبقة".

وتأمل فرنسا أن يضع مؤتمرا دوليا إطار عمل للمفاوضات بعد انهيار الجهود الأمريكية للتوسط في اتفاق يقوم على أساس الدولتين.

وقال أيرو للصحفيين بعد محادثاته مع نتنياهو في القدس واجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة "أعرف أن نتنياهو لا يوافق على الاقتراح الفرنسي".

وأكد أن فرنسا ستواصل العمل على مبادرتها وأن هدفها النهائي هو عودة الطرفين إلى محادثات مباشرة مع تدخل دولي لتمهيد الطريق، مشيرا إلى أن الوضع مجمد حاليا وهو ما يستدعي التدخل الخارجي لإعطاء دفعة جديدة".