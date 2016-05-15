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مقتل شرطي مصري في تفجير عبوة ناسفة بشمال سيناء

15/5/2016

مقتل شرطي مصري في تفجير عبوة ناسفة بشمال سيناء- أرشيف

قتل شرطي مصري وأصيب أربعة آخرون، بينهم ضابط، اليوم الأحد، إثر استهداف مدرعة للشرطة المصرية بعبوة ناسفة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، إن مجندًا من قوات الشرطة قتل وأصيب أربعة آخرون، بينهم ضابط برتبة ملازم أول، إثر استهداف مجهولين مدرعة تابعة للشرطة بعبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد بحي المساعيد في مدينة العريش، صباح اليوم الأحد.

وأضاف المصدر أنه "تم نقل القتيل والمصابين إلى مستشفى العريش العسكري، بينما وصلت قوات الأمن المكان، وقامت بعملية تمشيط واسعة تحسبًا لوجود عبوات أخرى".

وأعلن تنظيم "ولاية سيناء" مسؤوليته عن الهجوم، عبر بيان نشر على حسابات منسوبة للتنظيم على موقع تويتر.

وتشهد مناطق شمال سيناء، وخاصة مدن رفح والشيخ زويد والعريش، تزايد استهداف الآليات والمواقع العسكرية والشرطية، من قبل جماعات مسلحة، وتعلن جماعات متشددة تنشط في سيناء، بينها "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم الدولة، المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

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