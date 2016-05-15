أعلن موقع "الطقس أون لاين" العالمي، أن مصر تسجل أعلى درجات حرارة في العالم، اليوم الأحد، والتي تصل إلى 49 درجة مئوية في بعض المناطق، والقاهرة تسجل 46.

وتشهد الأحوال الجوية بمصر، بداية من أمس السبت، موجة حر شديدة، وذلك بسبب تأثر البلاد بالمنخفض الجوي القادم من منطقة الصحراء الغربية، لتوالى درجات الحرارة ارتفاعها لثلاثة أيام متتالية، تصل خلالها درجات الحرارة إلي ذروتها غدا الاثنين، بحسب بيان لهيئة الأرصاد الجوية المصرية.

موجة حر شديدة في مصر

ودش مصريون هاشتاج #درجات الحرارة ساخرين من ارتفاع درجات الحرارة في مصر في ظل نقص الامكانيات الشديد الذي يعاني منه غالبيتهم بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية

حيث غرد أحدهم قائلا: " درجة الحرارة في مصر بكره هتكون الأعلى على مستوى العالم, و غالبا دي أول حاجة مصر تتفوق فيها على العالم كله من أيام أحمس"

فيما غرد أخر: هل تعلم ان درجات الحرارة في مصر أعلى من درجات حكامها لما كانو في ثانوي ؟! متابعا في تغريده أخري: المناخ في مصر محتاج راجل عسكري !

سخرية من تناول الإعلام المصري للأحداث

وغرد حساب أخرقائلا مصطفى بكري سيقول إن ارتفاع درجات الحرارة "مؤامرة اخوانية" يدعمها الطابور الخامس في مصر. وتابع نفس الحساب ساخرا من ارتفاع درجات الحرارة قائلا: الحكومة تطرح درجات حرارة منخفضة في منافذ القوات المسلحة.