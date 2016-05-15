لهذه الأسباب ارتدوا النظارات الشمسية أثناء القيادة

نوافذ السيارات لا تحمي من التعرض لأشعة الشمس الضارة

قالت دراسة جديدة إن نوافذ السيارات لا تحمي من التعرض لأشعة الشمس الضارة لذا قد تكون فكرة جيدة بالنسبة لقائدي السيارات أن يرتدوا النظارات الشمسية ويضعوا كريمات الوقاية من أشعة الشمس.

وبينما يمنع زجاج السيارة الأمامي الغالبية العظمي من الأشعة فوق البنفسجية توفر نوافذ أبواب السيارة مستويات مختلفة من الحماية من الأشعة التي ترتبط بإعتام عدسة العين وشيخوخة الجلد.

وقال الباحث الدكتور بريان بوكسر واتشلر من معهد بوكسر واتشلر فيجن في كاليفورنيا "بعض السيارات لا تحجب سوى خمسين بالمئة" من أشعة الشمس.

وأضاف "حتى بالنسبة للسيارات التي تُنتج بزجاج معتم ليس هناك ما يضمن أنه يحمي من الأشعة فوق البنفسجية".

وتمثل الأشعة فوق البنفسجية نسبة ضئيلة من أشعة الشمس لكنها الأكثر تدميرا لجلد الإنسان. وتقول المؤسسة الأمريكية لسرطان الجلد إن النوع "أ" من الأشعة فوق البنفسجية هو الأكثر شيوعا واختراقا للجسم.