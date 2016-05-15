في ذكرى النكبة:40 رقما تحكى حال الأرض والإنسان بفلسطين

يُعبّر الفلسطينيون بمصطلح "النكبة"، عما حلّ بهم عام ،1948 من اقتلاع وتهجير وتدمير وطرد، توّج بإعلان قيام دولة إسرائيل على أنقاض مدنهم وقراهم.

وبعد مرور 68 عاما على "النكبة"، التي تحل ذكراها السنوية اليوم الأحد، تبدلت أحوال الأرض والإنسان كثيرا في "فلسطين التاريخية" (أرض فلسطين قبل إعلان دولة إسرائيل عام 1948).

وفيما يلي، 40 رقمًا رصدت من خلالهم وكالة "الأناضول" بعض التبدلات التي طرأت على الأرض والإنسان، استنادًا إلى معطيات "جهاز الإحصاء الفلسطيني المركزي" (حكومي):

تهجير ومجازر

1 -في العام 1948، هجرت العصابات الصهيونية قرابة 800 ألف فلسطيني، من أصل 1.4 مليون فلسطيني، من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، وتم تهجير آلاف آخرين؛ لكنهم بقوا داخل نطاق الأراضي التي أخضعت لسيطرة إسرائيل.

2 -اقترفت العصابات الصهيونية خلال النكبة أكثر من 70 مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين؛ أدت إلى مقتل ما يزيد عن 15 ألف منهم.

3 -كان الفلسطينيون قبل النكبة يقيمون في 1300 قرية ومدينة في فلسطين التاريخية، سيطرت القوات الإسرائيلية خلال النكبة على 774 قرية ومدينة؛ منها 531 دمرت بالكامل.

أعداد الفلسطينيين

4 -بعد أن كان عدد الفلسطينيين يٌقدر بنحو 1.4 مليون نسمة إبان "النكبة"، يناهز عددهم حول العالم، بحلول نهاية عام 2015، 12.4 مليون نسمة؛ وهذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف منذ أحداث "النكبة"، وحتى اليوم بنحو 8.9 مرات.

5-من بين العدد الإجمالي للفلسطينيين حول العالم، يعيش حوالي 6.3 ملايين نسمة في "فلسطين التاريخية" (الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة وإسرائيل).

6-قُدر عدد الفلسطينيين الذينلم يغادروا وطنهم عام 1948 بحوالي 154 ألفا، وتضاعفت

لفتا.. إحدى القرى المقدسية التي هجّرت العصابات الصهيونية سكانها

أعدادهم، خلال السنوات الماضية، حيث يٌقدر عددهم بحوالي 1.5 مليون نسمة بنهاية عام 2015.

7 – بلغ عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي 4.8 ملايين نسمة، نهاية عام 2015؛ منهم 2.9 ملايين فيالضفة، وحوالي 1.9 ملايين في القطاع.

8-بلغ عدد الفلسطينيين في محافظة القدس (الرقم محسوب ضمن سكان الضفة) حوالي 423 ألف نسمة بنهاية العام 2015؛ منهم حوالي 62.1% يقيمون في ذلك الجزء من المحافظة، الذي ضمته إسرائيل عنوة، بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967.

9 -بلغ متوسط الكثافة السكانية في الضفة الغربية وغزة بنهاية العام 2015 حوالي 789 فردًا لكل كيلومتر مربع، بينما بلغ متوسط الكثافة في الضفة فقط 513 فردًا لكل كيلومتر مربع، وفي القطاع (حيث الازدحام السكاني) 5 آلاف و70 فردًا لكل كيلومتر مربع.

10 -بلغت الكثافة السكانية في إسرائيل بنهاية العام 2015 حوالي 391 فردًا لكل كيلومتر مربع من العرب واليهود.

11- تبلغ نسبة الفلسطينيين حوالي 48% من إجمالي السكان في "فلسطين التاريخية".

12- من المتوقع أن يبلغ عدد الفلسطينيين في "فلسطين التاريخية" نحو 7.1 مليون بحلول نهاية عام 2020؛ إذا بقيت معدلات النمو السكاني للفلسطينيين على حالها الراهن.

أعداد اللاجئين الفلسطينيين

13-تشكل نسبة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، 42.8% من مجمل السكان.

14- بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" (أونروا) في يناير/كانون الثاني 2015 حوالي 5.59 مليون لاجئ.

15-يعيش 28.7% من اللاجئين الفلسطينيين في 58 مخيماً تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة، أما النسبة الباقة من اللاجئين فتعيش في الشتات؛ أي في مختلف دول العالم خارج مخيمات اللاجئين.

16- تمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين على اعتبار وجود لاجئين غير مسجلين لدى "أونروا"؛ إذ لا يشمل العدد من تم تشريدهم بعد عام 1949، وحتى عشية حرب يونيو/ حزيران 1967، والذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967، على خلفية الحرب، والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.

الأرض

17 – تسيطر إسرائيل على أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية، البالغة حوالي 27 ألف كيلومتر مربع؛ وبذلك لم يتبق للفلسطينيين سوى حوالي 15% فقط من مساحة الأراضي.

18- أقامت إسرائيل منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة بعرض يزيد عن 1500 متر على طول الحدود الشرقية للقطاع؛ وسيطرت بذلك على حوالي 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كيلومتر مربع.

19-تسيطر إسرائيل على أكثر من 90% من مساحة غور الأردن؛ والذي يشكل ما نسبته 29% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.

20 – تشكل المناطق المسماة (ج) حسب "اتفاق أوسلو1" (الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993) نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، والتي ما زالت تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

21 – "الجدار الأمني" (حسب الإسرائيليين) و"جدار الفصل العنصري" (حسب الفلسطينيين) الذي أقامته إسرائيل منذ العام 2002 تسبب في عزل أكثر من 12% من مساحة الضفة الغربية.

المستوطنات

22- بنهاية العام 2014، بلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية 413 موقعا، منها 150 مستوطنة (مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) و119 بؤرة استيطانية (مواقع يقيمها مستوطنون بدون الحصول على إذن أو ترخيص).

23 -بلغ عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية 599 ألفا و901 مستوطن نهاية العام 2014.

24-حوالي 48% من المستوطنين اليهود في الضفة يسكنون في محافظة القدس؛ حيث بلغ عـددهم هناك حوالي 286 ألفا و997 مستوطنا.

25 – تشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 21 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 69 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني.

موارد المياه

26 -تسيطر إسرائيل على معظم الموارد المائية المتجددة في فلسطين، والبالغة نحو 750 مليون متر مكعب سنويا، ولا يحصل الفلسطينيون منها سوى على نحو 110 ملايين متر مكعب.

27-تسيطر إسرائيل على 85% من المياه المتدفقة من الأحواض الجوفية في فلسطين التاريخية؛ ما يجبر الفلسطينيين على شراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت"؛ حيث وصلت كمية المياه التي تم شراؤها 63.5 مليون متر مكعب عام 2014.

28 -بلغت حصة المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية من المياه المستهلكة في القطاع المنزلي يوميا 79.1 لتر عام 2014.

29 -بلغت حصة المواطن الفلسطيني في قطاع غزة من المياه المستهلكة في القطاع المنزلي يوميا 79.7 لتر عام 2014 مقارنة مع 91.3 لتر لكل فرد يوميا في العام 2013، ويعود الانخفاض بشكل رئيسي لتقليص كميات الضخ من الآبار الجوفية بسبب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة (استمرت 50 يوما من 8 يوليو/تموز 2014 – 26 أغسطس/آب 2014).

30 -ما يزيد عن 97% من مياه قطاع غزة لا تنطبق عليها معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب.

31 -تقل كمية المياه المتاحة للمواطن الفلسطيني عن الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبالغ 100 لتر لكل فرد يوميا.

القتلى والمعتقلون

32 -بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين منذ بداية ما يٌعرف بـ"انتفاضة الأقصى" عام (2000) وحتى نهاية العام (2015) 10 آلاف و243 قتيلا.

33 -تشير بيانات "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" (التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) إلى أن إسرائيل اعتقلت منذ عام 1967 وحتى مطلع أبريل/نيسان 2016 حوالي مليون فلسطيني؛ بينهم ما يزيد عن 95 ألف فلسطيني منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000.

34 -يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز التوقيف الإسرائيلية حاليا حوالي سبعة آلاف معتقل، حسب "هيئة شؤون الأسرى".

35 -من بين المعتقلين الـ7 آلاف 68 سيدة، وأكثر من 400 طفل، و750 معتقلاً إدارياً و500 معتقلا يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد (مدى الحياة).

36 -اعتقلت إسرائيل 6 آلاف و830 فلسطينيا خلال العام 2015؛ منهم ألفان و179 طفلا و225 سيدة.

37 -اعتقلت إسرائيل نحو ألفي فلسطيني منذ بداية العام الحالي.

هدم للمساكن والمنشآت

38 -واصلت إسرائيل في العام 2015 سياسة هدم المساكن والمنشآت المملوكة لفلسطينيين وتهجير قاطنيها؛ حيث صادرت في هذا العام 6 آلاف و386 دونما من أراضي الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية.

39-في العام 2015، هدمت إسرائيل 645 مسكنا ومنشأة مملوكة لفلسطينيين؛ ما أسفر عن تهجير وإلحاق الضرر بألفين و180 فردا؛ منهم ألف و108 أطفال في محافظات الضفة الغربية والقدس الشرقية.

40 -هددت إسرائيل في العام 2015 بهدم 780 مسكنا ومنشأة أخرى تعود لفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في الوقت الذي تزداد فيه حاجة الأسر الفلسطينية للوحدات السكنية.