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في ذكرى النكبة.. أطلس يوثق الأراضي الفلسطينية

15/5/2016

في ذكرى النكبة.. أطلس يوثق الأراضي الفلسطينية

لا يمكن لباحث أن يمر على تاريخ فلسطين دون أن يتوقف طويلا عند الباحث والمؤرخ الفلسطيني سلمان أبو ستة وكتابه الفريد "أطلس فلسطين 1948".

ففي هذا البحث الموسوعي يتوقف أبو ستة عند عام 1948، عام النكبة، وما سبقه من أحداث وما لحقه من كوارث حلت بالفلسطينيين حتى وقتنا الحاضر.

ويؤرخ أبو ستة في كتابه عملية سرقة الأراضي الفلسطينية وتحويلها تدريجيا إلى أراض إسرائيلية، وما تضمنه ذلك من طمس للمعالم وتغيير لأسماء الأماكن، وتهجير لأصحاب الأرض. كل ذلك يوثقه أبو ستة بالخرائط والجداول والصور والمعلومات والوثائق.

وبهذا لا يصبح أطلس فلسطين عملا وثائقيا فحسب بل هو مرافعة حقوقية وقانونية مدعمة بالحجج التاريخية والأدلة الموثقة على فلسطينية الأراضي فلسطين وهشاشة الأساس الأخلاقي والقانوني للمشروع الصهيوني.

وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام، يقدم أبو ستة في القسم الأول: الخاص بـ"أرض فلسطين" مسحا دقيقا لأراضي المدن والقرى الفلسطينية معتمدا على مجموعة هائلة من الوثائق والإحصاءات من عهد الانتداب البريطاني، والتي تقدم دليلا دامغا على فلسطينية الأرض وندرة التملك اليهودي في أرض فلسطين.

وفي القسم الثاني: الخاص بالنكبة يوثق أبو ستة آثار النكبة على فلسطين وأراضيها والقرى المدمرة وأعداد اللاجئين والجهات التي لجؤوا إليها، مؤكدا حق عودتهم بالأدلة التاريخية والقرارات الأممية.

أما القسم الثالث: والأخير من الكتاب، فيتضمن خرائط للأراضي الفلسطينية عشية النكبة. وهذه الخرائط عبارة عن كشاف دقيق لكل فلسطين عشية 1948، تظهر فيها المدن والقرى والهضاب والأنهار والجبال والسواحل والخرب الفلسطينية بتفصيل مذهل.

مؤلف الكتاب

أما مؤلف الكتاب فهو من مواليد مدينة بئر السبع عام 1937، وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة عام 1959 وعلى الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة لندن عام 1964.

وبالإضافة إلى جهوده في توثيق تاريخ فلسطين طوال عقود، ألّف أبو ستة أكثر من ثلاثين بحثا علميا وكتابا في الهندسة وحصل على أكثر من جائزة من جمعية المهندسين البريطانية، كما عمل أستاذا بجامعة ويسترن أونتاريو في كندا.

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