فيديو- نيللي كريم: العيش سويا رغم الاختلاف فكرة "اشتباك"

عُرض الفيلم المصري "اشتباك" في افتتاح مسابقة " نظرة ما " بمهرجان كان السينمائي هذا العام. ويمثل هذا الفيلم عودة السينما المصرية للمسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي منذ فيلم "بعد الموقعة" للمخرج يسري نصر الله في 2012.

وتدور أحداث الفيلم في الفترة الزمنية التي أعقبت انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي عام 2013.

وتتعلق الأحداث بمجموعة من المحتجين من كل أشكال الطيف السياسي الذين وجدوا أنفسهم محبوسين معا في سيارة خاصة بمصلحة السجون.

مخرج الفيلم محمد دياب قال إن المشاهدين سينظرون لفيلمه باعتباره "مثيرا للجدل" لكنه يأمل أنه سيسبب استياء للجميع بشكل متساو.

وأضاف: "في أي حرب يرى الناس بعضهم البعض بلونين فقط هما الأسود والأبيض. ولذلك حاولنا قدر الاستطاعة أن نمارس ألعابا في الفيلم لنجعل كل شخص يرى الآخر من وجهة نظر الآخر. وهو أمر في غاية الصعوبة لأشخاص يريدون أن يروا الآخرين كأنهم شياطين.

وأردف، الفيلم محاولة لتحقيق تقارب بين مواقف أفراد المجتمع المصري على اختلاف انتماءاتهم.

الممثلة المصرية نيللي كريم قالت إن عملية تصوير الفيلم في شاحنة خاصة بالسجن لم تكن عملية سهلة. وأضافت "أعتقد إن الفيلم ليس سياسيًا بقدر ما هو إنساني، خاصة إن الفيلم يطرح فكرة مهمه مفادها إمكانية العيش سويا بالرغم من الاختلاف في التوجهات السياسية والديانات، معربه عن أمالها في تخطي البلاد هذه المرحلة.

وتعاني مصر اضطرابات سياسية منذ انتفاضة العام 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك بعد أن قضى 30 عاما في حكم البلاد.