صدمة.. آثار فئران وDNA بشري في الوجبات السريعة!

آثار فئران وDNA بشري في الوجبات السريعة! (غيتي)

"اختبارات البرغر تكشف آثارًا للفئران والحمض النووي البشري"، هكذا بدأت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرها عن دراسة أمريكية حديثة حول الوجبات السريعة "فاست فوود".

وأجرى باحثون أمريكيون دراسة على عينات من محتويات الوجبات السريعة في المطبخ الأمريكي مثل الخضروات واللحوم المفرومة والبرغر والفطائر المجمدة ليكتشفوا الصدمة الكبرى وهي وجود آثار للفئران وأحماض نووية (DNA) خاصة بالبشر!

وشمل المسح -وفق الدراسة- 258 عينة تنتمي إلى 79 علامة تجارية، موزعة على 22 تاجر تجزئة، وجميعها حاصلة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وبيّنت التحاليل وجود أحماض نووية للإنسان في إحدى العينات، وفي 3 عينات للفئران، كما تضمن 4.3% من العينات على آثار لأحماض نووية مسببة لأمراض كالبكتيريا الفيروسات، فضلاً عن إشكاليات أخرى مثلت نسبة 23.6% خاصة عند فحص المنتجات النباتية.

من اختبارات المعامل (ديلي ميل)

وأجريت التحاليل الخاصة بالسعرات الحرارية والدهون والبروتين وغيرها في معامل "كلير لابز".

وكشفت الدراسة أن الكثير من العينات تضمنت موادًا بديلة وغير متوقعة وغير منصوص عليها في قوائم الطعام "المينيو".

ومنها وجود لحم في وجبة لا تشمل اللحوم، أو وجود سعرات حرارية أعلى من المذكور في القائمة، أو وجود آثار لحوم في وجبات الخضروات، الأمر الذي يقلق الزبائن الذين يختارون وجباتهم وفقاً لما تحويه قوائم الطعام من عناصر غذائية وعدد سعرات حرارية وهو ما ثبت عدم صحته وفقاً للدراسة.

وبناء عليه أوصت الدراسة بأنه لزاماً على إدارة الأغذية والدواء أن تجبر جميع مطاعم الوجبات السريعة على نشر تفاصيل العناصر الغذائية للوجبات على قوائم الطعام.