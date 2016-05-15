شاهد: هولندي يصبح أصغر سائق يفوز في سباقات فورمولا1

صنع الهولندي ماكس فرستابن تاريخا جديدا في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد أن أصبح أصغر سائق يفوز بسباق بعد انتصاره في جائزة إسبانيا الكبرى اليوم (الأح)د عقب اصطدام لويس هاملتون ونيكو روزبرغ سائقي مرسيدس وخروجهما من السباق في "اللفة" الأولى.

وتفوق فرستابن (18 عاما) الذي يخوض سباقه الأول مع رد بول بطل العالم السابق بعد انتقاله من تورو روسو على الفنلندي كيمي رايكونن (36 عاما) بفارق 0.616 ثانية.

كما أصبح فرستابن أصغر سائق يصعد منصة التتويج وأول هولندي يفوز بسباق منذ انطلاق بطولة العالم عام 1950.