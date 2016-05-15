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شاهد: موراي يحتفل بعيد ميلاده بالفوز ببطولة روما للتنس

15/5/2016

احتفل لاعب التنس البريطاني آندي موراي بعيد ميلاده التاسع والعشرين بالفوز بلقب بطولة روما للأساتذة بعد فوزه على المصنف الأول الصربي نوفاك ديوكوفيتش 6-3 و6-3.

واستغل موراي، الذي أصبح أول بريطاني يفوز بالبطولة منذ عام 1931، حالة الإجهاد التي عانى منها ديوكوفيتش الذي لعب لثلاث ساعات في مباراة قبل النهائي واشتكى للحكم من أرضية الملعب الزلقة مما تسبب في التواء كاحله.

وخسر موراي، المصنف الثاني عالميا، جميع المباريات الأربع السابقة التي خاضها أمام ديوكوفيتش على الملاعب الرملية لكنه حقق الفوز ليكون العاشر له في 33 مباراة خاضها أمام ديوكوفيتش في مختلف البطولات.

ويمثل الفوز في مباراة اليوم دفعة معنوية رائعة لموراي قبل المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس" التي تنطلق على الملاعب الرملية في  باريس الأحد المقبل.

وفي منافسات السيدات، كسرت المصنفة الأولى الأمريكية سيرينا وليامز سلسلة الإخفاقات التي لازمتها منذ أغسطس/ آب الماضي وتوجت بلقبها الأول في 2016 بعد فوزها على مواطنتها ماديسون كيز 7-6 و6-3.

وبفوزها بالبطولة أكدت وليامز استعدادها للدفاع عن لقبها في بطولة فرنسا المفتوحة الأسبوع المقبل.

وهذا رابع لقب تحققه وليامز في روما في 14 عاما ورقم 70 في مسيرتها والأول منذ تتويجها في سينسناتي قبل تسعة أشهر.

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