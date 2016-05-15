شاهد: متحف يسلط ضوءًا نادرًا على الثورة الثقافية بالصين

يعرض فان جيان تشوان، أحد المحبين لجمع التحف في إقليم سيتشوان جنوب غرب الصين، مجموعة من المقتنيات التي تعود إلى فترة الثورة الثقافية الصينية بين عامي 1966 و1976.

وتحل غداً الاثنين الذكرى الخمسين لبداية هذه الحركة السياسية في غياب أي مراسم رسمية لإحياء المناسبة، وتمحو السجلات الرسمية تفاصيل الفترة لكنها تقر بأن الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ ارتكب أخطاءً جسيمة.

وتعد فترة "القفزة العظيمة للأمام" بين عامي 1958 و1961 عندما مات الملايين جوعاً خلال حملة التصنيع الفاشلة بقيادة ماو تسي تونغ، وفترة الثورة الثقافية من أكثر الأحداث السياسية حساسية في الصين اليوم.

ويقول "تشوان" الذي فتح متحفه أمام الجمهور في 2005 إن مقتنياته التي تشير على استحياء إلى "العصر الأحمر" مفيدة للصين، وتابع: "دع الكنوز الثقافية تتحدث.. يجب أن تورث الكنوز الثقافية لأمتنا لكن الهم نقل خبرة البلاد وبعض الدروس، ولهذا كرست نفسي لتلك القضية منذ عقود".

وخلال الثورة الثقافية الصينية انقلب الأطفال على آبائهم وأمهاتهم والطلبة على معلميهم بعدما أعلن ماو تسي تونغ الحرب بين الطبقات مما أدخل البلاد في حالة من الفوضى والعنف والتوتر الذي أثر بدوره على الصناعة الصينية بما فيها قطاع الصلب الحيوي.

ورغم تنامي النقاش العام حول الفترتين التاريخيتين في السنوات الأخيرة فإن بعض الموضوعات لا تزال محظورة تماما مثل وفاة لين بياو الذي اختير يوماً ما لخلافة ماو تسي تونغ؛ لكنه لقي حتفه في حادث تحطم طائرة غامض عام 1971 أثناء فراره من الصين لاتهامه بتدبير انقلاب.

واستمع طلاب يجوبون المتحف في تشنغدو عاصمة سيتشوان بعناية فيما شرح مرشدهم فترة من تاريخ الصين لم يسمعوا عنها كثيراً في كتبهم الدراسية.

وقال أحد الطلاب ويدعى ليو تشينغ سونغ إنه لا يمكن أن تتكرر الثورة الثقافية في الصين، لافتاً إلى أن الصين الحديثة دولة مفتوحة ومندمجة في العالم ولا يمكنها أن تتبنى مثل هذه السياسات مجدداً.