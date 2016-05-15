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شاهد.. فلسطينية لجندي إسرائيلي: "النصر إلنا بالآخر"

15/5/2016

حين هُزمت الجيوش العربية في فلسطين عام 1948، لم تُهزم معها مشاعر الفلسطينيين على مر الأجيال، هذا ما أثبتته تلك المرأة الفلسطينية التي شاركت في مسيرة ببيت لحم إحياءً لذكرى النكبة، اليوم الأحد، والتي واجهها جنود الاحتلال بقنابل الغاز في محاولة لتفريقها.

ورفعت المرأة الفلسطينية عَلَم بلادها أثناء الفعالية، ووجهت الحديث لجنديين إسرائيليين حاولا اعتراضها وإبعادها عن المسيرة قائلة: "ابعد أنت.. أنت بتفهم عربي.. النصر إلنا (لنا) بالآخر".

ويحيي الفلسطينيون في الضفة الغربية، وقطاع غزة، والشتات، اليوم الأحد، الذكرى الـ 68 لـ "النكبة"، التي حلت بهم عام 1948، تحت شعار "بالوحدة والمقاومة نحقق العودة".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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