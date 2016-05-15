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شاهد.. طالب مصري: أوباما خاطبني للاستفادة من اختراعي

15/5/2016

قال طالب مصري إنه تلقى رسائل عبر بريده الإلكتروني من الرئيس الأمريكي باراك أوباما شخصيا يطلب فيها استغلال أفكاره في مجال استغلال الطاقة الشمسية.

وأضاف الطالب مصطفى أغا، في مقابلة على قناة فضائية مصرية السبت 14 مايو/أيار، أنه تلقى عروضا سخية من جهات أجنبية للاستفادة من مشروعه، من بينها عرض تقدم به عضو بالكونغرس الأمريكي طلب فيه شراء براءة اختراعه في مقابل عشرة ملايين دولار.

وقال أغا إنه رفض جميع هذه العروض وعلل ذلك بقوله "لأن بلدي محتاجة التعمير. ليه (لماذا) أروح (أذهب) ابني بلاد برة وأنا بلدي محتاجة التعمير".

وأوضح أغا أن مخترعه يتعلق باستغلال الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء.

المصدر : الجزيرة مباشر
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(الجزيرة)

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