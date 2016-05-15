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شاهد: صلاح يقود روما للفوز على ميلان لأول مرة منذ 6 أعوام

15/5/2016

حقق فريق "روما"، مساء السبت، فوزا غاليا على مضيفه "إي سي ميلان"، بثلاثة أهداف، لهدف في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو) على ملعب "سان سييرو" معقل الأخير.

وأحرز ثلاثية روما، المصري محمد صلاح، والإيطالي الجنسية ذو الأصول المصرية ستيفان شعراوي، والبرازيلي إميرسون بالميري، في الدقائق 19 و59 و82، بينما أحرز هدف ميلان، الكولومبي كارلوس باكا، في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز، أنهى روما المسابقة في المركز الثالث بعدما ارتفع رصيده إلى 80 نقطة، بينما تجمد رصيد إي سي ميلان عند 57 نقطة محتلًا بها المركز السابع.

ويعد الفوز هو الأول لروما على ميلان، في ملعب "سان سييرو" منذ 6 أعوام، حيث كان آخر فوز حققه فريق العاصمة الإيطالية، على هذا الملعب في عام 2010 بهدف نظيف.

وارتفع رصيد محمد صلاح من الأهداف إلى 15 هدفا هذا الموسم (14في الدوري المحلي، وهدف دوري أبطال أوربا)، ويعد الهدف، الأول له في مرمى ميلان طوال موسم ونصف الموسم لعبه في إيطاليا، منذ أن كان يلعب في الموسم الماضي مع فريق فيورنتينا، وحتى مباراة السبت مع روما.

 

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