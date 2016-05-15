شاهد: سواريز هدافا للدوري الإسباني بعد حسم الليغا

فاز الأورغوياني لويس سواريز، المحترف في صفوف فريق برشلونة (البارسا) لكرة القدم، بلقب هدّاف الدوري الإسباني، بعدما سجل ثلاثة أهداف في مباراة فريقه، اليوم السبت، أمام ضيفه غرناطة في ختام مباريات "الليغا" لهذا الموسم.

ورفع سواريز إجمالي رصيده من الأهداف في الموسم الحالي، إلى 40 هدفا، وهو رقم لم يحققه أي لاعب في الدوري الإسباني، لا سيما بعد نهاية منافسات المسابقة، وحسم البارسا للقبها.

وبذلك أصبح سواريز خامس لاعب من نادي برشلونة يفوز بالجائزة، بعد اللاعب الإسباني، سيزار أزبيليكويتا تانكو، في موسم 1948-1949، والبرازيلي روماريو في موسم 1993-1994، والكاميروني صامويل إيتو في موسم 2007-2008 ، والأرجنتيني ليونيل ميسي في موسمي 2009-2010 و2012-2013 .

ومن ناحية أخرى، اقترب اللاعب الأورغوياني بشكل كبير من حسم لقب هدّاف الدوريات الأوروبية، نظرا للفارق الكبير في عدد الأهداف بينه، وبين بقية لاعبي الدوريات الأخرى، وذلك للمرة الثانية في مسيرته بعد أن توج بالجائزة ذاتها، موسم 2013-2014 بقميص ليفربول الإنجليزي.

وفي حال تأكد فوزه باللقب، فإنه من المنتظر أن يتسلم الجائزة في موعد يحدده لاحقًا، الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا).

وعادل سواريز بذلك إنجاز العديد من المهاجمين البارزين في كرة القدم الأوروبية أبرزهم، الفرنسي تيري هنري، والأورغوياني دييغو فورلان، والبرتغالي أوزيبيو، والألماني جيرد مولر، عندما فازوا بالجائزة مرتين.

فيما يبقى الرقم القياسي بحوزة كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، الذي نال الجائزة في 4 مناسبات.