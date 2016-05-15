شاهد: خماسية رائعة ليوفينتوس في ختام الدوري الإيطالي

أنهى فريق "يوفينتوس" الفائز بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، الموسم الحالي للمسابقة، بفوز كبير على ضيفه "سامبدوريا"، بخماسية نظيفة على ملعب "يوفينتوس أرينا"، أمس السبت.

وسجل أهداف يوفينتوس، الفرنسي باتريس إيفرا، والأرجنتيني باولو ديبالا، (هدفين) الأول له من ركلة جزاء، وجورجيو كيلليني، و ليوناردو بونوتشي، في الدقائق 5 و15 و37 و77 و85 على الترتيب.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفينتوس إلى 91 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 40 نقطة، محتلًا بها المركز الخامس عشر.

وبهدف المدافع كيليني يكون قد أنهى فترة طويلة من الصيام عن التهديف، حيث يعود الهدف الشخصي الأخير له في الدوري إلى فبراير/شباط 2014 عندما سجل في شباك انتر ميلان.