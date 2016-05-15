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شاهد: الاحتلال الإسرائيلي يعترض "قطار العودة" بقنابل الغاز

15/5/2016

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز لتفريق مسيرات وفعاليات فلسطينية من بينها "قطار العودة" الذي انطلق، صباح الأحد، من بيت لحم باتجاه مدينة القدس المحتلة، إحياءً للذكرى الـ68 للنكبة والتأكيد على حق العودة وأن الفلسطينيين باقون وعائدون.

و"قطار العودة" هو مجسم لقطار مكون من 4 عربات جرى تشغيله اليوم لأول مرة كخطورة رمزي،ة وتذكير بنكبة الشعب الفلسطيني الذي هجرته عصابات الصهاينة قسراً من أرضه وبيته عام 1948.

والفكرة نظمتها ونفذتها اللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية والشبكة العالمية للاجئين والمهجرين ومركز شباب عايدة، وانطلق القطار من مخيم عايدة في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية باتجاه القرى التي تقع على مشارف مدينة القدس.

ويحاول القائمون على "قطار العودة" الذي يجوب قرى بيت لحم، التأكيد على اسم القطار باعتبار عودة اللاجئين الفلسطينيين أمر لا يمكن التنازل عنه وهو أمر محسوم، ونسف مقولة الاحتلال بأن الكبار سيموتون و الصغار سينسون.

وحملت كل عربة من العربات الأربع أسماءً مختلفة، فالأولى حملت أسماء القرى التي جرى تهجير الفلسطينيين منها، والثانية حملت أسماء المخيمات التي تناثر فيها اللاجئون.

تتضمن الفعالية مجسماً لمفتاح العودة يحمله طفل في إشارة إلى أن حلم العودة تحقق على يد الأجيال التي لم تشهد النكبة فحتى ولو توفي الآباء فإن الأبناء سيكملون الدرب، وسيجري إبقاء القطار بعد انتهاء فعالية اليوم أمام مخيم عايدة رمزا للجوء والعودة.

ويواصل الفلسطينيون اليوم فعالياتهم في جميع أنحاء الضفة الغربية إحياء لذكرى النكبة الثامنة والستين، وسيخرج المئات بمسيرات وتظاهرات في هذا اليوم الأليم الذي لن تمحوه الأيام من ذاكرة الفلسطينيين.

وسيقام في مراكز مدن الضفة الغربية عروضا فلكلورية، وسيرتدي المشاركون الزي الفلسطيني الذي يعود للأجداد في وقت يحاول فيه الاحتلال ومستوطنوه سلب هذا الإرث ونسبه لهم.

 

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