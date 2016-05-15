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شاهد: إلغاء مباراة مانشستر بعد العثور على طرد مشبوه

15/5/2016

قالت الشرطة البريطانية إن فرق مكافحة المتفجرات نفذت تفجيرا تحت السيطرة في استاد أولد ترافورد بمانشستر.

وكانت الشرطة ألغت مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب العثور على طرد مشبوه في الملعب.

وقام رجال الشرطة بتفتيش الملعب بعد إخلائه من الجماهير.

وتم إخلاء مدرجين من مدرجات الملعب قبل قرار الشرطة بإخلاء الملعب وإلغاء المباراة.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنه سيعلن قريبا الموعد الجديد الممكن لإقامة المباراة، علما بأن مانشستر يونايتد سيواجه كريستال بالاس السبت المقبل في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكانت المباراة حاسمة بالنسبة لفريق مانشستر يونايتد الذي يسعى لاحتلال المركز الرابع ليتأهل للعب في دوري أبطال أووبا الموسم المقبل.

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