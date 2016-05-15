شاهد: أول تونسي يصل إلى قمة إيفرست

نجح متسلق تونسي في اعتلاء قمة جبل إيفرست البالغ طوله نحو تسعة آلاف متر للمرة الأولى، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تونسية، أمس السبت.

ونجح المغامر التونسي الطاهر المناعي، 27 عاما، المولع بهواية التسلق في محاولته الثانية في اعتلاء أعلى قمة جبلية في العالم وتثبيت علم بلاده، بعد أن كان فشل في ذلك العام الماضي.

وكان المناعي نجا من الموت في محاولته الأولى العام الماضي عندما ضرب زلزال مدمر النيبال في 25 أبريل/نيسان من العام الماضي، وأدى ذلك إلى انهيار ثلجي في جبل إيفرست أودى بحياة حوالي 20 متسلقا وإصابة العشرات.

وسبق لطاهر المناعي أن وصل لأعلى قمة في جبال الألب الفرنسية وقمة جبل أكونكاجوا في الأرجنتين، الأعلى في النصف الغربي من الكرة الأرضية.