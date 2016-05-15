شاهد: أكبر سفينة سياحية في العالم تبدأ رحلتها الأولى

بدأت السفينة "هارموني أوف ذا سيز" وهي أكبر سفينة سياحية في العالم رحلتها الأولى من حوض بناء السفن في سان نازير في فرنسا.

وتجمعت حشود على متن قوارب صغيرة وعلى الشاطئ لمشاهدة السفينة الفاخرة التي يصل طولها 362 مترا وارتفاعها 72 مترا.

وأبحرت السفينة، التي يمكنها نقل 5500 راكب، نحو ميناء ساوثامبتون على الساحل الجنوبي لإنجلترا.

ومن المقرر أن تتجه السفينة البالغ تكلفتها 1.15 مليار يورو (1.3 مليار دولار) بعد انطلاقها من ساوثامبتون إلى البحر المتوسط في أول رحلة لها.

واستغرقت عملية إتمام البناء عامين ونصف العام.