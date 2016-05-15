ساويرس يبيع "ONTV" لرجل أعمال مصري

الملياردير المصري نجيب ساويرس

اشترت شركة إعلام مملوكة لرجل الأعمال المصري "أحمد أبو هشيمة" الشركة المالكة لقناة أون تي في الفضائية بمصر ، التي كانت ملكا لرجل الأعمال "نجيب ساويرس".

وقال بيان لشركة "إعلام المصريين"، التي يرأسها "أبو هشيمة" اليوم (الأحد) إن "الشركة قامت بتوقيع عقد استحواذ على نسبة 100% من كامل أسهم الشركة المالكة لقناة أون تي في بعد توقيع عقد الاستحواذ مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس".

ولم تعلن الشركة قيمة الصفقة في بيانها.

وقال بيان الشركة إن هذه الخطوة تأتي "في إطار استراتيجية الشركة في ضخ استثمارات كبيرة في قطاع الإعلام المصري لاستعادة الريادة المصرية في القطاع الإعلامي، واستعادة قوة مصر الإعلامية في مجال صناعة التلفزيون والدراما. أملا في تقديم إعلام تنموي شامل".

ونقل البيان عن أبو هشيمة قوله إن خطوة الاستحواذ على القناة "تأتي تقديرا للدور الذي لعبته في الإعلام المصري".

وقالت الشركة إن هذه الصفقة هي "خطوة أولى ضمن مجموعة خطوات ومشروعات إعلامية مستقبلية أخرى سيتم الإعلان عنها تباعا في مجال التوسع في إطلاق المحطات التليفزيونية، وشركات الدراما وإنتاج المسلسلات، ومشروعات أخرى على صعيد الإعلام الرقمي والبث التليفزيوني عبر الإنترنت من خلال مجموعة قنوات موجهة للشباب على الشبكة العالمية".