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رأس خنزير خارج مكتب الدائرة الانتخابية لميركل بسبب المهاجرين

15/5/2016

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

قالت الشرطة إنها عثرت على رأس خنزير كتب عليه إهانة موجهة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عند مدخل مكتب دائرتها الانتخابية في بلدة شترازوند الشمالية الشرقية أمس السبت.

وأضافت الشرطة أنها فتحت تحقيقًا في الحادث، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الإهانة.

وتشير استطلاعات الرأي في ألمانيا إلى تراجع شعبية ميركل بسبب سياستها التحررية تجاه المهاجرين.

ووصل أكثر من مليون مهاجر إلى ألمانيا العام الماضي هرب الكثير منهم من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا فيما توجد مخاوف حول كيف سيكون أكبر اقتصاد في أوربا قادرا على دمج هؤلاء المهاجرين المنتشرين حاليا.

وأوضح استطلاع للرأي أجراه مركز آي.إن.إس.إيه ونشرت نتائجه يوم الأربعاء أن نصف الألمان تقريبا لا يريدون أن تبقى ميركل في منصبها لفترة رابعة بعد الانتخابات المزمعة العام المقبل.

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