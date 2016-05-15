حملة بـ 5 لغات لـ "إنقاذ معتقلي مصر من الاختناق"

سجون مصر باتت مسرحا لمختلف الانتهاكات الحقوقية – أ ب

أطلق نشطاء مصريون، حملة إنسانية بـ 5 لغات، لـ"إنقاذ المعتقلين" من الموت جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد حاليا، حيث أدت موجة شبيهة بها العامين الماضيين لوفيات بالسجون المصرية.

ولاقت الحملة التي حملت عنوان "أنقذوا معتقلي مصر من الموت خنقا"، رواجًا كبيرًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت الحملة في بيان لها: "في حين يعاني العديد من الحرارة المرتفعة.. يلقي "الحر" بناره على من هم في سجون الدولة المصرية حيث يتكدسون كأكوام من اللحم في زنازينهم الضيقة".

بيان الحملة الإنسانية لإنقاذ السجناء السياسيين في مصر، ترجم إلى 4 لغات بخلاف العربية، هي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية، وتم تدشين هاشتاج، على موقع التدوين المصغر "تويتر"، تحت عنوان "#عايز_أتنفس" "#مسجون_مخنوق"، الأمر الذي لاقى تفاعلا كبيرًا من قبل الناشطين.

الناشطون المتضامنون مع الحملة والمشاركون فيها، ارتدوا أكياسا بلاستيكية علي رؤوسهم، كخطوة رمزية تضامنا مع "المعتقلين".

وتقدر منظمات حقوقية عدد المعتقلين في مصر بـ40 ألف، في وقت ترفض السلطات المصرية الاعتراف بوجود معتقلين، مؤكدة أن جمعيهم سجناء جنائيون يحاكمون في قضايا ليست سياسية.

حملة "أنقذوا معتقلي مصر من الموت خنقًا"، نقلت عن معتقلين "لم تسمهم" افرج عنهم مؤخرًا : "يُكدس المعتقلين في الزنازين: فالزنزانة التي تتسع لـ20 شخصا يتم وضع ضعف هذا الرقم فيها حتي يصبح التنفس أمراً شبه مستحيل".

كما نقلت عنهم القول: "وفي بعض الزنازين، لا توجد أي تهوية سوى شباك صغير في سطح الزنزانة لا يرحم المعتقلين الذين يأخذون دورهم في النوم أو الوقوف لأن قلة التهوية تتسبب في أزمات صدرية لأغلبهم".

ولم يستن الحصول على تعقيب فوري من مصلحة السجون بخصوص تلك الاتهامات، غير أن بيانات سابقة من وزارتي الداخلية والخارجية، تؤكد تمتع السجناء بكافة حقوقهم داخل مقار الاحتجاز.

واليوم الأحد، حذرت وزارة الصحة المصرية، المواطنين من موجة الحر التي تضرب البلاد، وأهابت بهم الالتزام بالإجراءات الوقائية، لتجنب الإصابة بـ"الإجهاد الحرارى".