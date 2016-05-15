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تعرف كيف تطيل عمر بطارية الكاميرا الرقمية

15/5/2016

تعرف كيف تطيل عمر بطارية الكاميرا الرقمية

لن تشعر بالقلق من نفاد الطاقة من بطارية الكاميرا الرقمية الخاصة بك أثناء استخدامها إذا كان  لديك بطارية ثانية أو حتى ثالثة تحتفظ بها في حقيبتك.

ولكن الأمور ستختلف إذا لم يكن لديك سوى البطارية الموجودة في الكاميرا أو أن كمية الطاقة في البطارية الاحتياطي قليلة.

ولحسن الحظ هناك عدة طرق يمكن من خلال إطالة عمر البطارية والسماح بالتقاط المزيد من الصور الجيدة.       

كما هو الحال في الهواتف الذكية، فإن شاشة العرض هي أكبر جزء يستهلك الطاقة في الكاميرا الرقمية، لذلك فإن تقليل شدة إضاءة الشاشة يساعد في خفض استهلاك طاقة البطارية بحسب توصيات اتحاد صناعة التصوير الفوتوغرافي الألماني.

ومن بين التوصيات الأخرى، التقاط الصور التي يحتاجها المستخدم فقط مع إيقاف خاصية العرض الآلي للصور الملتقطة من خلال تعديل إعدادات  الكاميرا.       

كما أنه من المفيد ضبط عدسة الكاميرا على اللقطات الطويلة  بدلا من استخدام آلية التقريب والإبعاد (الزوم) أثناء التصوير لأنها تستهلك قدرا من الطاقة.

وبشكل عام كلما كانت العدسات أكبر زاد استهلاك الطاقة عند استخدام آلية "الزوم". كما أنه يجب استخدام الإضاءة الخاطفة (الفلاش) بحكمة أثناء التصوير عندما تكون البطارية ضعيفة.

أيضا فإن وحدة ضبط اتزان الصورة في الكاميرا تستهلك كمية كبيرة من الطاقة. ولذلك يمكن التصوير بدون استخدام هذه الوحدة في حالة توافر كمية كافية من الضوء أثناء التصوير، بحسب توصية الخبراء.

ويتم اللجوء إلى استخدام هذه الوحدة بشكل أساسي عندما يكون المصور مضطر إلى تثبيت الكاميرا لالتقاط مشهد طويل أو عندما يستخدم بعد بؤري طويل  لتفادي الاهتزاز في الصورة. وفي غير هذه الحالات يمكن إيقاف تشغيل الوحدة.

أخيرا إذا كانت  الكاميرا مزودة بعدسة إلكترونية، يمكن تحويلها إلى وضع إيقاف التشغيل لتقليل استهلاكها للطاقة. 

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