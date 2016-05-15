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بالفيديو: عنزة صينية بساقين

15/5/2016

صارت عنزة صينية محط الأنظار بعدما ولدت بساقين اثنتين فقط بمقاطعة يونان جنوب غربي البلاد.

لكن العنزة اجتذبت انتباها أكبر بعدما صارت تستطيع السير على ساقيها الأماميتين اللتين ولدت بهما.

وولدت العنزة المعاقة بمنطقة تشينبينغ يي-داي في ديسمبر/كانون أول 2015 من دون قدميها الخلفيتين. وبدأت أولا بتعلم الوقوف على ساقيها قبل أن تتعلم السير عليهما لاحقا، حسبما قال مزارع شهد ولادة النعجة وتابع نموها.

وتوقع أطباء بيطريون محليون أن يكون السبب في ولادة العنزة بهذه الإعاقة أن تكون أمها، التي ولدت قبلها عنزتين طبيعيتين، قد أصيبت في بطنها، ربما أثناء شجار مع الماعز الأخرى أثناء حملها في النعجة المعاقة.

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