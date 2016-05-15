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المكملات الغذائية والأعشاب قد تُغني عن العلاج الكيماوي

15/5/2016
الأعشاب والمكملات الغذائية قد تغني عن العلاج الكيماوي (الجزيرة)

خلصت دراسة أمريكية جديدة نشرتها دورية جاما لعلم الأورام إلى أن المصابات بسرطان الثدي اللاتي يستخدمن الكثير من الأدوية التكميلية والبديلة مثل المكملات الغذائية والأعشاب يصبحن أكثر قابلية للاستغناء عن العلاج الكيماوي.

وقال الباحثون إن المصابات بسرطان الثدي يجب أن يتحدثن عن هذه العلاجات غير التقليدية عندما يناقشن أطباءهن في مسألة العلاج الكيماوي، الذي تزايد استخدامه بين المصابات بسرطان الثدي خلال العقدين الماضيين.

وقالت هيذر جرينلي، كبيرة الباحثين في الدراسة وهي من كلية ميلمان للصحة العامة في جامعة كولومبيا بنيويورك، إنه من منظور الصحة العامة ينبغي أن يكون هناك نقاش بين المريضات والأطباء عما إذا كانت النساء يتناولن (الأدوية التكميلية والبديلة) ولماذا يستخدمنها وما إذا كانت أهدافهن واقعية؟

وأجرت جرينلي وزملاؤها الدراسة على 685 امرأة أمريكية مصابة بسرطان ثدي لم ينتشر بعد لأنسجة أخرى وتقل أعمارهن عن 70 عاماً وشاركن في البحث بين عامي 2006 و2010.

وعندما انضمت النساء للدراسة أول الأمر قال 87% منهن إنهن يتناولن الفيتامينات أو المعادن أو الأعشاب أو منتجات طبيعية أخرى.

وكانت هناك أدلة على جدوى العلاج الكيماوي في حالات بعض المشاركات في الدراسة لكن من يتناولن الأدوية التكميلية والبديلة بينهن كن أقل عرضة للعلاج الكيماوي مقارنة مع من لم يتناولن العلاجات البديلة.

 

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