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الخطيب:لا توجد إرادة حقيقية للمفاوضات بشأن سوريا

15/5/2016

قال الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري المعارض "معاذ الخطيب" إن من بين المعارضة السورية من يرتكب حماقة كبيرة وجريمة بحق الشعب السوري.

وأوضح الخطيب في حوار "اسأل" مع موقع الجزيرة مباشر، أن بعض هؤلاء "رافضا ذكر أسمائهم" يقولون إنهم لا يمكنهم التفاوض مع النظام السوري وأن هذا النظام أجرم بحقهم وهم في الوقت ذاته يلتقون مع من وصفهم بـ "سادة الإجرام في العالم الذين زجوا الشعب السوري في هذا المأزق".

وقال إن " المعارضة التي تتصدى للمفاوضات مسؤولة تماما مثل النظام عن خراب ودمار الشعب السوري، بسبب أن الطرفين لا توجد لديهما إرادة حقيقية للمفاوضات".

المصدر : الجزيرة مباشر
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