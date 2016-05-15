الأوكرانية جامالا تفوز بمسابقة يوروفيجن بأغنية عن الحرب

حصدت المطربة الأوكرانية جامالا المركز الأول في مسابقة "يوروفيجن" للأغنية الأوربية، السبت، بأغنية عن الحرب بعنوان "1944".

وتتناول الأغنية الفائزة عمليات الترحيل التي قام بها الاتحاد السوفيتي السابق وقت الحرب العالمية الثانية لسكان القرم من التتار لتصبح واحدة من أكثر الفائزين إثارة للجدل في تاريخ المسابقة.

وغنت جامالا (32 عاماً) بنبرة حزينة أغنيتها التي تتناول كلماتها غرباء يأتون "ليقتلونكم" في إشارة إلى الترحيل القسري الذي قام به جوزيف ستالين في الحرب العالمية الثانية للسكان المنحدرين من أصل تتاري.

وغنت جامالا وهي من أصل تتاري على مسرح ستوكهولم "تعتقدون أنكم آلهة" وخلفها خلفية بلون الدم.

وقالت إن جدتها الكبرى كانت من بين الضحايا المنحدرين من أصل تتاري الذين رحلهم ستالين بشكل جماعي إلى آسيا الوسطى بعد اتهامهم بالتعاطف مع ألمانيا النازية، وتوفى الكثير من بين من رحلوا وكان عددهم 200 ألف في الطريق أو في المنفى.

ودعت جامالا إلى "السلام والحب لكل شخص" عند حصولها على درع المسابقة، وحلت أستراليا في المركز الثاني وروسيا في المركز الثالث، وعلى الرغم من كونها بعيدة عن أوربا فقد حضرت أستراليا المنافسة للمرة الثانية بناء على دعوة من المنظمين.

وفي حين أن التصويت في المسابقة يشوبه لفترة طويلة التحالفات السياسية بين الدول المتنافسة إلا أن الأغاني السياسية ممنوعة؛ لكن اشتراك جامالا بدا أنه شارف على كسر هذه القاعدة.

وقال اتحاد الإذاعات الأووبية الذي نظم الحدث أن العرض الأوكراني لم يحتو على كلام سياسي ومن ثم فهو لم يكسر قواعد المسابقة، وقالت إنجريد ديلتنر، المديرة العامة للاتحاد، إنه بعد العرض تشير الأغنية إلى حقيقة تاريخية، وأشارت جامالا إلى قصة حدثت لعائلتها.

وبدا أن جامالا تغالب دموعها في مؤتمر صحفي عندما تحدثت عن إحدى قريباتها التي تتحدث عنها الأغنية، وقالت "كنت أفضل ألا تحدث هذه الأشياء الفظيعة لجدتي الكبرى وكنت أفضل أيضا ألا تكون هذه الأغنية موجودة".