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مقتل صحفي هندي بارز برصاص مجهولين شرقي البلاد

14/5/2016

الصحفي القتيل ـ راجديو رانجان

قتل صحفي هندي بارز برصاص مجهولين مساء الجمعة 13 مايو/أيار في مقاطعة سيوان بولاية بيهار شرقي البلاد.

وقالت وكالة رويترز إن الضحية راجديو رانجان عمل صحفيا بصحيفة هندوستان اليومية الناطقة بالهندية طوال عشرين عاما.

وكان رانجان عائدا إلى منزله عندما أطلق خمسة رجال مجهولين النار عليه من مسافة قريبة قبل أن يفروا على دراجات نارية.

وبحسب الوكالة فقد أصيب رانجان برصاصتين، إحداهما في رأسه والأخرى في عنقه، وتوفي عقب نقله للمستشفى.

وقالت أسرة رانجان اليوم السبت إنها لا تتهم أحدا بارتكاب الجريمة.

وقال ابن شقيقه: "لم يكن له عداء مع أي شخص. علمنا أنه أصيب في حادث، فسارعنا إلى المستشفى لنجد أنه قد تعرض لإطلاق النار".

وقالت الشرطة إنها تحتجز شخصين ويجري استجوابهما للاشتباه في علاقتهما بالجريمة.

وبحسب تقرير لمنظمة "صحفيون بلا حدود" عام 2015 تعد الهند واحدا من أخطر دول العالم بالنسبة للصحفيين.

وقتل في الهند تسعة صحفيين عام 2015 لتحل الهند بذلك في المركز الثالث على قائمة الدول التي شهدت مقتل صحفيين العام الماضي بعد سوريا وإيران.

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