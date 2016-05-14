كيري يبحث تخفيف الحظر على تصدير الأسلحة إلى ليبيا

قوات ليبية غرب مدينة سرت التي يسيطر عليها تنظيم الدولة ـ رويترز

أفاد مسؤولون ودبلوماسيون أمريكيون أن الولايات المتحدة مستعدة لتخفيف الحظر المفروض من الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة الى ليبيا، وذلك بهدف مساعدة حكومة الوفاق الوطني على محاربة تنظيم الدولة.

ويمكن للأمم المتحدة، بموجب مشروع قرار يدعمه البيت الأبيض، إدراج استثناءات على حظر أقره مجلس الأمن الدولي في 2011 على بيع الأسلحة إلى ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، رفض نشر اسمه، "إذا أعدت الحكومة الليبية قائمة مفصلة ومتجانسة بما تحتاج اليه لمحاربة تنظيم الدولة، واستجابت لكل شروط الاستثناء، فاعتقد أن أعضاء المجلس (الأمن الدولي) سينظرون ببالغ الجدية في هذا الطلب".

ورجح البنتاغون في وقت سابق من هذه السنة وجود حوالى ستة الأف مقاتل في "تنظيم الدولة" بليبيا، متوقعا وفود مقاتلين أجانب للانضمام اليهم.

وتحظى حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بدعم قوي من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وحلفائها الأوربيين الذين يريدون مساعدتها على إرساء سلطتها ومواجهة الجهاديين.

ومن المقرر الأثنين المقبل البحث في تخفيف الحصار خلال لقاء جون كيري ونظرائه من القوى الاقليمية في العاصمة النمساوية فيينا.

ولم تحدد المصادر الدبلوماسية نوع الأسلحة التي قد تطلبها حكومة الوفاق الوطني. وحذر دبلوماسيون من صعوبات حضور الحكومة الاجتماع حاملة مطالب ملموسة نظرا إلى وضع البلاد المتأزم.