غول وداود أوغلو يشهدان على عقد قران ابنة أردوغان

الرئيس التركي مع العروسين وكبار المدعوين- الأناضول

عقد رئيس بلدية إسطنبول قران كريمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "سمية" على "سلجوق" ابن رجل الأعمال أوزدمير بيرقدار.

وشهدعلى عقد القران كل من الرئيس التركي السابق "عبد الله غول" ورئيس الوزراء "أحمد داود أوغلو" ورئيس البرلمان إسماعيل قهرمان ورئيس هئية الأركان خلوصي أكار إلى جانب عضو المجلس الرئاسي البوسني بكر عزت بيغوفيتش ورئيسي وزراء باكستان نواز شريف وألبانيا إيدي راما ورئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري.

وأعلن "داود أوغلو" بداية الشهر الجاري أنه لن يترشح مرة أخرى لرئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم ما يعني أنه سيفقد منصبه كرئيس للوزراء.

وجاء قرار داود أوغلو بعد خلافات مع الرئيس التركي بشأن عدد من الملفات.

وتمتلك عائلة بيرقدار شركة بيكار وهي شركة صناعية تعمل بصورة اساسية في قطاع الدفاع.

ولدى أردوغان أربعة أبناء، من بينهم ابنته إسراء المتزوجة من بيرات البيرق الذي يشغل منصب وزير الطاقة والموارد الطبيعية. وينظر إلى البيرق على أنه لاعب أساسي داخل حزب العدالة والتنمية.