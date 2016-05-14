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طالب ثانوي مصري: آخر الكلام في السياسة خطف أو رصاصة

14/5/2016

بث طالب الثانوية  المصري محمد عبد المنعم فيديو على صفحته الشخصية على فيسبوك تحت عنوان "آخر كلامي في السياسة، في انتظار الخطف أو الرصاصة".

وانتقد عبد المنعم الأوضاع السياسية في مصر من قتل واعتقال وتشريد للشباب، مشبها ما يحدث في مصر باللص الذي يسرق مرة تلو الأخرى دون أن يوقفه شرطي أو أحد السكان ما يجعل السرقة في نظره أمر طبيعي.

وكتب على صفحته "عارف أنت لمّا تكفر بالواقع وتعيش كده وخلاص ومش مستني حاجه من حد ولا حتي مستني حاجه منك!"

وأضاف بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل "أقسم بالله أنا ليس انتماء أو نشاط سياسي، وليس لي في التخريب"، ولو حصل لي حاجة ـ يقصد الاعتقال أو ما شابه ـ لا تصدقوا ما سيقولنه عني، على حد قوله.

وشدد على أنه ليس له أي هدف من الفيديو سوى أنه "تعبان" نفسيا بسبب ما يفكر فيه كل يوم، وموضحا أنه لا يوجد مجال لادعاء البطولة، وأنه يقول ما يؤمن به.
وعلق محمد مصطفى على الفيديو قائلا: " كلامك وجعنا لأنه صادق أوي (قوي)، وكأنه طالع بمرارة أجيال كاملة"
أما Ya Rab فكتب "هذا حال الأجيال الجديدة، منه لله حرق قلب الشباب وإن لم يكن على نفسهم فعلى أصحابهم وزملائهم"

المصدر : الجزيرة مباشر
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