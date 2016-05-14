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طاجيكستان: الرئيس يكرم نفسه!

14/5/2016

رئيس طاجكستان إمام علي رحمن (رويترز)

وقع رئيس طاجيكستان "إمام علي رحمن" السبت قانونا لإعلان يوم عطلة يكرم حكمه، في خطوة تثير مخاوف من استمرار سياسة عبادة الشخصية في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

واعتمدت التعديلات على القانون بدون معارضة الشهر الماضي في برلمان يضم مناصرين للرئيس وتنص على إعلان 16 من نوفمبر/ تشرين الثاني عطلة رسمية في مناسبة "يوم الرئيس".

وجاء في بيان صادر عن المكتب الاعلامي للرئاسة ان القانون أقر "مع الأخذ بالاعتبار الخبرة السياسية الكبرى والمساهمة الكبرى" للسلام والوحدة والوطنية في طاجيكستان التي اعتمدها الرئيس.

واختير هذا التاريخ لأنه يصادف موعد انتخاب رحمن رئيسا للبرلمان في 16 من نوفمبر/ تشرين الثاني 1992 فيما كانت الجمهورية السوفياتية السابقة تشهد حربا أهلية فازت بها القوات الموالية للحكومة بعد خمس سنوات. ثم انتخب رحمن رئيسا في 1994.

ومن المقرر أن تشهد البلاد استفتاء في 22 من مايو/ أيار لإدخال تعديلات دستورية تتيح للرئيس الاستمرار في منصبه لعدد غير محدد من الولايات.

وقامت السلطات في الآونة الاخيرة بعدد متزايد من المبادرات احتفاء بحكم رحمن الذي تنتقده منظمات حقوق الانسان باستمرار معتبرة أنه "فاسد وقمعي". 

وفي فبراير/ شباط أطلقت لجنة شؤون الشباب في طاجيكستان مسابقة لأفضل قصيدة يؤلفها تلاميذ مدارس إشادة بحكم رحمن "البطولي".

ومنطقة آسيا الوسطى التي كانت خاضعة للحكم السوفياتي السابق شهدت في الكثير من الأحيان مظاهر غريبة تتمحور حول عبادة شخصية القادة، فقد أعاد رئيس تركمانستان السابق صابر مراد نيازوف الذي توفي عام 2006 تسمية أحد أشهر السنة تيمنا باسم والدته.

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