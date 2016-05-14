شاهد: واحة زاكورة المغربية .. تحارب التصحر بالسياحة

بينما يسعى وزراء السياحة المتعاقبون في المغرب إلى وضع واحة "زاكورة" على خريطة السياحة في هذا البلد الساحلي، تواجه هذه المنطقة المعزولة الواقعة على سفح جبال أطلس مخاطر تغير المناخ التي أصبحت تؤثر بشدة على الحياة اليومية هناك.

فالواحة التي تقع جنوب شرق المغرب تواجه موجة من الجفاف والتصحر التي تسببت في خسارة مساحات خضراء في المنطقة، ما دفع العديد من السكان إلى الهجرة منها.

أما من فضل البقاء في زاكورة فيسعون لإيجاد مصدر رزق له في قطاع السياحة، لكن هذه الصناعة لا تلقى الرواج اللائق بها في هذه المنطقة.

ويقول السكان المحليون إن المنطقة تحتاج إلى بنية تحتية لائقة تساعد على جذب السائحين إلى هذه المنطقة الواعدة.

وقال وزير السياحة لحسن حداد إنه متفائل بمستقبل المنطقة، معتبرا أنه يتوقع أن تشهد إقبالا في المستقبل من السائحين المهتمين بالبيئة.

وأضاف حداد قائلا "نقول للسائح الموجود عبر العالم بأن هذه المنطقة تواجه تحديات كبيرة جدا من ناحية التغيرات المناخية".

وتابع "وهي منطقة عندما تعطي من ناحية الكرم، من ناحية القيم، من ناحية الموروث الثقافي، من ناحية الإمكانات الطبيعية الهائلة، من ناحية الزخم الثقافي والزخم المعرفي والتاريخي، إذن هذه كلها مسائل يبحث عنها السائح".

وزارة السياحة المغربية من جانبها خصصت 230 درهما مغربيا (2.5 مليون دولار أمريكي) لدعم المنطقة وتطوير الطرق ودور الضيافة ومواقع التخييم والطاقة الشمسية.

غير أن الوزارة تقول إنها تدرك أن المنطقة تحتاج إلى المزيد من الجهود من أجل تسهيل وصول السائحين لها، بما في ذلك خدمات الطيران.