شاهد: هندي يعيش وسط 184 ثعباناً دون عِلمه!

ليس هذا كابوساً.. حين استيقظ الهندي غيتندرا ميشرا منتصف الليل على صوت "هسهسة" غريب ليفاجأ بوجود 184 ثعباناً يعيشون داخل منزله بمنطقة اكيمبور بولاية أوتار براديش شمال شرق البلاد، وفقاً لوكالة ANI الهندية.

وتحقق إدارة الغابات في الحادث الصادم الذي أجبر العائلة على الفرار من المنزل إلى بيوت الجيران، وبدأ الحادث حين استيقظ الرجل على صوت الهسهسة ليجد اثنين من الثعابين ملفوفين في إحدى أركان الغرفة ويصاب الذعر، بحسب قناة NDTV الهندية.

وحينما هم بإيقاظ باقي العائلة لمساعدته في قتل الثعبانين اكتشف الصدمة أو الكارثة وهي وجود أكثر من 100 ثعبان آخرين في إحدى طوابق المنزل، وقاموا بمساعدة سكان المنطقة في محاولة القبض على الثعابين وإعادتها مرة أخرى للغابات.

ويقول خبراء الحياة البرية إن الثعابين قد تكون شقت طريقها إلى داخل المنزل من خلال الجدار بعد الانزلاق إلى الطابق السفلي.

وقال رئيس شعبة شؤون الغابات، سانجاي بيسوال، إنه قد يكون هناك عدد من الأسباب وراء هذا الحادث، ولكن أحد هذه الأسباب هو التزاوج، حيث تميل الأفاعي إلى إيجاد مكان آمن من أجل التزاوج، وأنه جاري البحث وراء هذه المسألة.